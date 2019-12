Concerto di Capodanno della Fondazione Defeo Trapani

Si aprirà in musica il Capodanno di Giovinazzo, con ilAlle ore 11.00, all'Auditorium Odeion si esibirà ilformazione al femminile composta dalle violinistedaalla viola e dalla violoncellistaL'evento, totalmente gratuito, proporrà un repertorio che ripercorrerà alcuni dei più grandi successi della musica classica e da camera e scaverà nelle melodie da grande schermo.Una maniera per iniziare in totale relax il 2020 e per la Fondazione di salutare il suo affezionato pubblico.