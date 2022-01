"Concatenati", consensi a Trani per il libro di Agostino Picicco

Un sabato ed una domenica intensi, quelli vissuti datra Trani e la sua Giovinazzo.Nella Galleria Internazionale Belmondo del bellissimo capoluogo della provincia Bat, l'8 gennaio ha presentato il suo libro(Secop Edizioni), evento promosso dall'Associazione Forme guidata da Elena Brulli. Con lui anche Nancy Dall'Olio, ambasciatrice della Puglia nel mondo, ed il sindaco giovinazzese,, delegato ANCI regionale per il settore "Mobilità sostenibile - Qualità urbana e corretti stili di vita" e referente della Federciclismo per il Centro-Sud Italia per le attività legate all'economia che si sviluppa attorno alla bicicletta. Proprio il primo cittadino di Giovinazzo ha tenuto una sorta di lectio magistralis sulla possibilità di una economia nuova, che tenga conto delle esigenze di pedoni e cicloamatori e non più delle auto.«Bello condividere idee ed esperienze con amici veri e di grande spessore umano e culturale - ha commentato lo stesso Depalma -. Nel libro "Concatenati" di Agostino Picicco, la bici è un condensatore di passato e futuro, di tradizione e innovazione, di intimità e pluralità.Ringrazio i miei impagabili amici Francesco Moser, Paolo Bettini, Alessandro Ballan, Gianni Bugno, Davide Cassani, Maurizio Fondriest, Leonardo Piepoli, Vito Di Tano, Claudio Chiappucci e Mario Cipollini che attraverso le loro testimonianze, hanno offerto prospettive di futuro nella interazione fra bici, mobilità e territorio».Domenica 9 gennaio, invece (foto in basso) Agostino Picicco ha finalmente ricevuto una targa ricordo dal presidente uscente del Comitato Feste Patronali,, in cui l'intera comunità lo ringrazia per l'opera di diffusione della cultura giovinazzesi e del culto di Maria SS di Corsignano.Un'opera instancabile da parte dello scrittore e giornalista, nonché straordinario rappresentante dell'Associazione Pugliesi in Lombardia, che riesce sempre a mettere in luce le peculiarità positive di un territorio che cerca di farsi conoscere anche oltre i confini regionali. Giovinazzo è nei suoi pensieri ed il meritato credito raccolto negli anni nel capoluogo lombardo gli ha permesso di essere un importante anello di congiunzione tra i nostri conterranei che vivono al Nord e la terra natìa. E lui è da anni parte integrante dei festeggiamenti per la Patrona.«Sono onorato dall'amicizia di Gaetano e dei componenti del Comitato - ha dichiarato Picicco nelle scorse ore -. Sono lieto di essere stato coinvolto nei vari eventi, con la consapevolezza di servire e di poter contribuire a fare qualcosa di bello e di utile per la mia comunità d'origine. Sono grato per l'accoglienza, la simpatia e la stima che sempre mi viene dimostrata».Un uomo perbene,al quale va il merito ulteriore di essere, in una società che sovente non conosce eleganza di modi e d'animo, punto di riferimento culturale autentico per un'intera comunità grazie ad uno stile impeccabile ed a grande umiltà.