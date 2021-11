Commemorazione defunti: Mons. Cornacchia a Giovinazzo

Nella giornata di domani, 2 novembre, dedicata alla commemorazione dei defunti,, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, celebrerà la Santa Messa all'interno del cimitero comunale.La celebrazione eucaristica, alla presenza delle autorità cittadine civili e militari si terrà alle ore 15.30 nel piazzale antistante la cappella della necropoli. Vi si potrà partecipare osservando le normative anti-Covid, in ossequio alle quali non vi sarà invece il tradizionale corteo verso il monumenti ai caduti all'angolo tra via Crocifisso ed il Lungomare Marina Italiana.Va rammentato inoltre, che da sabato 30 ottobre e sino a domani, martedì 2 novembre, i cancelli del cimitero saranno aperti al pubblico dalle ore 7.00 del mattino alle ore 18.00 del pomeriggio ininterrottamente, al fine di favorire l'afflusso dei tanti giovinazzesi che si recheranno a far visita ai propri cari estinti.