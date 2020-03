Colpo di notte a Grossano: furto di materiale per l'edilizia. Poi la fuga col camion

Svaligiata l'azienda, lungo la litoranea per Molfetta (già presa di mira in passato, nda), il cui core business è composto dalla vendita di materiali edili e strutture per l'arredo bagno fino al noleggio delle strutture. Un colpo non ancora quantificato a cui si aggiunge il valore del camion, unA scoprire il raid è stato il proprietario che, ieri mattina, alla riapertura dopo la domenica, ha scoperto il furto. Un lavoro ben fatto. Opera di professionisti, riusciti ad introdursi all'interno della struttura ed a fare razzia di materiale per l'edilizia - finito nelle mani di criminali - in corso di quantificazione. Avevano studiato bene il piano e conoscevano come muoversi. Una volta terminato il lavoro, i malviventi hanno preso le chiavi di unaziendale.Per la fuga, probabilmente, i ladri si sono serviti proprio del mezzo pesante, riempito con. L'inventario è tuttora in corso da parte dei titolari, impegnati ad avviare la sanificazione dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro. Il camion, fino a sera, non era stato rinvenuto. Più difficile sarà recuperare il materiale edile, che viene rivenduto ad artigiani oppure riciclato in ambienti malavitosi.Sull'episodio sono in corso le indagini deiche hanno ascoltato i titolari e sono a caccia di ogni ulteriore dettagli utile: secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di un furto su commissione. La merce potrebbe essere già stata rivenduta.