Il Pd di Giovinazzo incontra Michele Abbaticchio

Il Partito Democratico di Giovinazzo, a poco più di dieci giorni dall'appuntamento elettorale del 25 settembre, ha organizzato per questa sera alle 18,30 presso la propria sede in piazza Vittorio Emanuele II un incontro pubblico concandidato alla Camera dei Deputati per la coalizione di centrosinistra per il collegio uninominale Puglia 4 Molfetta-Bitonto (del quale fa parte anche Giovinazzo).Il percorso amministrativo e politico di Abbaticchio,e vicesindaco della città metropolitana, è nel solco dei movimenti civici, linfa vitale del dibattito politico a livello locale ma non solo.Abbaticchio, inoltre, è stato promotore all'interno della giunta metropolitana, guidata da, di finanziamenti per i programmi di riqualificazione urbana per gli alloggi a canone sostenibile e di corposi interventi alla viabilità extraurbana, senza guardare al colore politico delle amministrazioni locali coinvolte.Uomo pragmatico, amministratore pubblico apprezzato per la propria competenza e professionalità istituzionale e attento ai bisogni del territorio, illustrerà la mission politica e gli impegni che intenderà portare avanti una volta eletto in Parlamento. L'invito, fanno sapere i Dem, è rivolto a tutta la cittadinanza.