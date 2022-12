Cittadinanza onoraria agli associati di "Quelli dell'IVE"

Torna a riunirsi lunedì, 19 dicembre, alle ore 18.30, il. Il primo punto in discussione dell'ordine del giorno, sarà la cittadinanza onoraria all'associazione(in foto con l'ex sindaco Tommaso Depalma a margine di una cerimonia, ndr).La proposta è stata avanzata dal presidente del Consiglio comunale,«Ho pensato che fosse un atto dovuto dare la cittadinanza onoraria di Giovinazzo a tutti quei ragazzi che in quello storico Istituto sono cresciuti e si sono formati anche da un punto di vista professionale - ha spiegato il presidente Cervone - Molti di loro sono oggi stimati professionisti e raffinati artigiani. Tutto questo è stato possibile grazie all'Istituto che li ha accolti, considerato anche che molti di loro non sono neanche giovinazzesi. Oggi, come sappiamo, l'Istituto non ha più quella vocazione, ma non possiamo dimenticare l'importante valenza sociale, culturale e storica che ha avuto sin dalla sua fondazione sul nostro territorio», è stata la conclusione.