Cimitero comunale, bando per la concessione a 99 anni di aree per le tombe

Pubblicato nelle scorse ore sul sito comunale di Giovinazzo ( www.comune.giovinazzo.ba.it ), l'avviso pubblico sulla disponibilitàdel cimitero di via Crocifisso, di aree destinate all'edificazione di tombe private.La concessione assegnata sarà di durata novantanovennale per un importo di(oltre diritti di rogito e spese di registrazione). Non vi è possibilità alcuna di rateizzazione e dall'Ente di piazza Vittorio Emanuele II specificano che l'assegnazione avverrà in ordine di presentazione delle domande.«Chiunque fosse interessato - specifica una nota di Palazzo di Città - potrà far pervenire una richiesta all'attenzione del sindaco del Comune di Giovinazzo, con indicazione delle generalità del futuro concessionario, il codice fiscale dello stesso, un recapito telefonico ed una eventuale e-mail per agevolare le comunicazioni dall'Ufficio procedente; nella stessa richiesta il futuro concessionario dovrà dichiarare la propria disponibilità al versamento della somma integrale entro il 10 dicembre 2020».