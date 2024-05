Cielo sereno e anticipo d'estate nella domenica di Giovinazzo

Due notizie buone ed una cattiva per i giovinazzesi. Questa domenica, 12 maggio, sarà caratterizzata da bel tempo diffuso, con correnti nord-orientali deboli o moderate e massime fino a 25°. Mare mosso con moto ondoso in diminuzione. Vento in calo al pomeriggio e serata stellata. Minime della notte sui 13°. L'altra buona notizia è che le piogge non arriveranno per tutta la settimana, ma al contempo per la nostra agricoltura resta un problema. Bel tempo prevalente sino a domenica prossima.SOLE - Sorge: 5:37, Tramonta: 20:00LUNA - Leva: 8:51, Cala: 0:11 - Luna crescente