Ciclovia Ponente, PVA agli amministratori: «Generatori automatici di bruttezza»

«Generatori automatici di bruttezza. Pensavamo che con la "curva del Kebabbaro in Piazza" e che con le centinaia e centinaia di giganteschi salsicciotti rossastri in cemento posizionati in uno dei luoghi più belli della nostra città si fosse toccato il fondo!».Inizia con un affondo tra l'ironico e l'amaro il nuovo post di PrimaVera Alternativa, che torna a far sentire la sua voce sulla nuova ciclovia pensata a Ponente dall'amministrazione comunale ed il cui completamento è vicino, almeno nel tratto che va dal Molo Costruttori di Pace all'ex macello comunale.«Ed invece - sottolineano dal direttivo guidato da Girolamo Capurso -, ci sbagliavamo, perché l'amministrazione Depalma - Sollecito ha deciso con questa oscena arlecchinata di superarsi! Altre centinaia di salsicciotti grigi che si sommano alle centinaia di colore rossastro già presenti! Invece di pedonalizzare completamente il lungomare - è l'ulteriore attacco che però sa di intento chiaro in vista di un possibile avvicendamento amministrativo -, altro cemento su cemento!».La chiosa è prettamente di stampo elettorale, ma significa con lampante evidenza la voglia del movimento di cercare di lottare sino in fondo alle prossime amministrative per cambiare volto alla città: «Per fortuna siamo alla fine e la PrimaVera (Alternativa) è oramai alle porte!».