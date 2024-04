Che mare vogliamo a Giovinazzo? PVA presenta un questionario ai cittadini

«Il mare e le spiagge sono beni pubblici preziosi e devono essere a disposizione di tutti i cittadini liberamente. Allo stesso tempo, mare e spiagge offrono importanti opportunità per attività imprenditoriali e turistiche. Le scelte della politica dovrebbero soddisfare le giuste esigenze di entrambi, cittadini e imprenditori, perché ciascuno possa trovare risposte alle proprie aspettative e non essere penalizzato».Cosìha deciso di sottoporre ai cittadini un questionario per raccogliere la voce del popolo, della gente comune, di chi vorrebbe usufruire di spazi demaniali, senza però impedire a terzi di svolgere liberamente la propria attività imprenditoriale.«Per far questo - spiegano ancora dal movimento di opposizione -, è imprescindibile "mettersi in ascolto della città", affinché le decisioni riguardanti risorse così importanti come il mare e le spiagge non risultino calate dall'alto, senza una vera partecipazione popolare, come purtroppo spesso avvenuto nel passato, specie in tema di concessioni ai privati. Il questionario che vi presentiamo, totalmente anonimo, si propone di dare voce alla Città per conoscereaffinché ognuno possa esprimere liberamente il proprio parere».«Vi invitiamo, pertanto, a compilare il questionario cliccando semplicemente sul seguente link: https://lc.cx/Fv9AEs ».