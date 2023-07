Cerbero non dà tregua, massime di 42° a Giovinazzo

Non dà tregua l'anticiclone Cerbero, proveniente dal Sahara, che sta portando su tutta la Puglia temperature massime elevatissime.Oggi, giovedì 13 luglio, il caldo afoso toccheranno punte alte, con. Ventilazione di Libeccio ed Etesia soffieranno aria calda di provenienza africana ed il termometro indicherà ancora 35° al tramonto e 30° alle 23.00. Unico refrigerio, per chi potrà, il mare quasi calmo.La morsa di caldo si allenterà solo leggermente tra venerdì e domenica. Poi lunedì 17 luglio previsti nuovamente 40°.I medici consigliano, laddove possibile, di non esporsi al sole nelle ore più calde, di bere molti liquidi e consumare dosi abbondanti di frutta. Evitare luoghi all'aperto nelle ore centrali della giornata per bambini, anziani ed ammalati.