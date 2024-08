"Sacro e Profano si intrecciano", il 5 agosto l'inaugurazione della mostra

L'edizione dell'estate 2024 della Collettiva di Artesarà inaugurata lunedì 5 agosto alle ore 20.00 nel cortile dell' Episcopio della Concattedrale "Santa Maria Assunta" di Giovinazzo grazie alla proficua collaborazione con padre Francesco Depalo parroco della Concattedrale. Alla serata inaugurale è prevista la presenza del sindaco Michele Sollecito, dell'Assessore alla Cultura Cristina Piscitelli e di tutti gli artisti. La mostra, ideata e organizzata da molti anni or sono, dagli artistiè uno degli eventi del cartellone dell'estate Giovinazzo 2024 varato dal Comune e si potrà visitare, gratuitamente, ogni sera fino al 12 agosto dalle ore 20,30 alle ore 23,30. Davanti agli occhi dei visitatori si aprirà un nuovo incontro con l'arte, un viaggio fatto di emozioni, di talento, di esperienze che risplenderanno sulle tele degli artisti protagonisti dell'evento.Si potranno ammirare opere d'arte che proporranno elementi facenti riferimento al sacro, icone e immagini sacre e opere d'arte intrise di suggestioni scaturite dalle sensazioni e dalla vita emozionale di ciascun artista. L'arte rappresenta l'espressività dell'animo di ogni artista, la sua visione del mondo, l'esternare il suo essere utilizzando il pennello o le svariate tecniche espressive per raccontare e per dare modo al visitatore di liberare la sua immaginazione" entrando nell'opera d'arte". La bellezza dell'arte si può attuare attraverso numerose tecniche creative che portano alla realizzazione di opere tutte emozionanti perchè ricche di significati utili a esprimere, idee, opinioni ed emozioni. La Collettiva "Sacro e profano s'intrecciano" racchiuderà in sé il senso e i contenuti fin ora espressi. Gli artisti protagonisti della Collettiva : Vincenzo Posa, Rosalia Ferreri, Rosa Marigliano, Maria Todaro, Arlinda Roberti,Giovanni Santamaria, Roberta Sacco, Maria Grazia Favale, Alessandro Rella, Katia Gentile, Elisa Raguseo, Caterina Molfetta, Mariella Valentini, Annamaria Fiore, Anna Buonanova (Liz), Giordano Sidella, Saverio Guglielmi, Alessandro Cavaliere, Pino Potenzieri Pace, Pina Demartino, Raffaella Carlucci, Damiano Sciannamea, Giuseppe Miglionico, Giulia Agrosì.La Collettiva al suo interno ospiterà la Personale dell'artista Daniele Francesco Favale.Daniele Favale nel corso degli anni di dedizione rivolta all'arte "ha sviluppato un interesse speciale per i ritratti realistici, guadagnandosi una reputazione per la sua abilità nel catturare i dettagli più particolari. La sua curiosità l'ha portato a esplorare nuove tecniche e strumenti, tra cui l'aerografo, che è diventato uno dei suoi strumenti preferiti. Questa tecnica gli ha permesso di creare opere di grande precisione e bellezza, espandendo il suo repertorio artistico, trovando ispirazione nei paesaggi quotidiani della sua città natale, Giovinazzo. I suoi dipinti hanno racchiuso la bellezza del mare di Giovinazzo, il fascino del centro storico e altri scorci caratteristici del nostro territorio cittadino.