“Carta dedicata a te”, Gruppo Multicedi offre un ulteriore buono spesa del 15%

Tutti i possessori della "Carta dedicata a Te", emessa dal Governo. La stessa potrà essere attivata nei supermercati del gruppo effettuando un acquisto entro il 16/12/24. Come funziona: Oltre ai benefici della Carta, il cliente riceverà un Buono del valore pari al 15% della spesa appena effettuata (esempio effettuando una spesa di 100€ si riceverà un buono del valore di 15€).

Oltre ai benefici della Carta, il cliente riceverà un Buono del valore pari al 15% della spesa appena effettuata (esempio effettuando una spesa di 100€ si riceverà un buono del valore di 15€). Validità: Il Buono Spesa sarà erogato fino al 28/02/25 e potrà essere utilizzato su una spesa successiva.

Il Gruppo Multicedi, leader nella distribuzione alimentare nel Centro-Sud Italia, è lieta di annunciare la propria adesione all'iniziativa promossa dal Governo "Carta dedicata a Te", con l'obiettivo di supportare le famiglie e i cittadini in difficoltà economica.I beneficiari della "Carta dedicata a Te", che effettueranno acquisti presso i punti vendita aderenti del gruppo ad insegnariceveranno questo ulteriore vantaggio economico, da utilizzare per le loro future spese, nel medesimo punto vendita in cui il buono è stato emesso.Con questa iniziativa, Multicedi intende dimostrare concretamente il proprio sostegno alle famiglie italiane, contribuendo a rendere la spesa alimentare più accessibile per tutti.Per ulteriori informazioni, si invita la clientela a visitare il sito ufficiale del MASAF dove saranno costantemente aggiornati gli elenchi dei punti vendita aderenti all'iniziativa oltre ai siti istituzionali delle insegne del gruppo Multicedi ed i relativi canali social.