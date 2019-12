Canto e moda per valorizzare il centro storico

Una serata gelida trova facilmente calore nella musica e nella moda.Come è accaduto ieri sera in piazza Benedettine, teatro dellaorganizzata dallae dallaDavanti alla facciata della chiesa di San Giovanni Battista, illuminata per l'occasione in un'ottica di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, hanno sfilato le modelle Top Fashion Model truccate dal team di, titolare della scuola di formazione Arke'.Come acconciature, delle vere opere d'arte realizzate dall'hair stylist, originali cappelli di varie forme realizzati con i capelli delle stesse modelle e impreziositi da fiori, piume e applicazioni natalizie.L'evento, patrocinato dallae rientrante nel cartellone Natale al Centro, ha visto protagonisti, tribute band de Il Volo.sono tre voci pop-liriche professioniste unite dalla passione per la musica e per la divulgazione dell'eccellenza italiana nel mondo.Il loro ensemble, apprezzatissimo per la preparazione artistica e per la grande estensione vocale, ha interpretato brani della tradizione classica italiana, con arrangiamenti moderni ed anche natalizi, riscaldando i cuori e le mani degli spettatori rapiti da quelle voci possenti che hanno fatto risuonare l'intero centro storico.