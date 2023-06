Cantiere della Strada e del Villaggio, appuntamento il 20 giugno a San Domenico

Avrà luogo martedì 20 giugno, nelladalle ore 19.30 alle ore 21.00, ilTale Cantiere, spiega don Pietro Rubino, parroco della centralissima parrocchia giovinazzese, «intende approfondire l'ascolto dei mondi vitali, in particolare quelli che spesso restano in silenzio o inascoltati (il mondo delle povertà, gli ambienti della cultura, delle altre religioni, dell'impegno politico e sociale, del lavoro, del volontariato…)».Dopo un breve momento di preghiera e di presentazione della tematica, divisi in piccoli gruppi, gli intervenuti potranno interrogarsi su tre temi: verso quali obiettivi vitali possiamo allargare il raggio del nostro ascolto? Quali differenze e minoranze chiedono una specifica attenzione da parte delle Comunità cristiane? Cosa comporterà per la Chiesa assumere queste attenzioni? Di quali linguaggi dobbiamo diventare più esperti?Terminata la discussione nei gruppi, seguirà un breve momento assembleare sia per condividere le riflessioni sia per decidere insieme gli ulteriori passi da compiere.Peral fine di rafforzare i rapporti all'interno della parrocchia, è auspicabile una partecipazione ampia.