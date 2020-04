Camporeale: «No a Tari e Tosap per attività commerciali chiuse»

Dare sostegno agli operatori del servizio civico eÈ quanto proposto anche nell'ultimo Consiglio comunale, il primo per via telematica, dal Consigliere del Partito Democratico, il quale ha a più riprese sottolineato l'esigenza di un alleggerimento del carico dei tributi su quegli operatori fermi dal 9 marzo scorso.Camporeale, in un post apparso sui canali social, ha anche espresso soddisfazione e gioia nell'apprendere che l'Amministrazione comunale nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, ha consegnato «a domicilioaccogliendo quella che è stata una delle mie proposte avanzate nell'ultimo consiglio comunale di giovedì scorso».L'esponente Dem ha voluto però ringraziare tutti i giovinazzesi «che con la loro immensa solidarietà stanno rafforzando il senso di comunità e i colleghi dell'opposizione per il loro spirito di collaborazione costruttiva nei confronti dell'Amministrazione comunale nella gestione, non affatto semplice, di questo momento critico. Sono altrettanto convinto - ha concluso-, come peraltro la storia ci insegna, che pur da questa situazione di enorme difficoltà nasceranno delle opportunità che consentiranno di rialzarci e vedere l'alba di un nuovo giorno».