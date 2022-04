IMU, la proposta di Gianni Camporeale passa all'unanimità

Una prova di maturità superata a pieni voti.Il consigliere comunale, capogruppo del Partito Democratico,sempre tra i più attenti e presenti nella massima assise, lunedì 11 aprile ha proposto una modifica al Regolamento per l'applicazione dell'IMU, che avrebbe portato il limite dell'importo minimo per il versamentoA partire da quest'anno, pertanto, il versamento dell'Imposta Municipale Propria non è più dovuto se di importo inferiore a quella somma, così come tra l'altro consentito dall'art. 25 della Legge 289/2002.«Di primo acchito - spiegano dal- può sembrare una piccola cosa, ma in realtà non lo è. Pensate, per esempio, a tutti quei cittadini possessori di piccoli appezzamenti di terreno o di cantinole o di piccolissimi immobili con una bassissima rendita catastale che prima, a fronte di versamenti di pochi euro, erano magari costretti a rivolgersi ai Caf o a studi di commercialisti per farsi calcolare l'imposta e farsi compilare i relativi modelli F24 per il pagamento».«Adesso - ha rimarcato lo stesso Camporeale -, circa 900 cittadini, saranno esonerati da questa incombenza, che, comunque, costituiva un incomodo fastidio. Dunque, un piccolo successo perseguito e ottenuto nell'ottica del soddisfacimento dei bisogni collettivi».Era stato lo stesso capogruppo PD, a fine 2020, in sede di approvazione delle tariffe, a riuscire a far modificare la relativa delibera che, senza il suo intervento, avrebbe stabilito un aumento considerevole a carico di quei contribuenti che hanno concesso in locazione i propri immobili con contratti a canone concordato.Camporeale, grazie ad un atteggiamento sempre propositivo in Aula, è spesso riuscito a convincere anche la maggioranza sull'opportunità di alcune scelte amministrative. Era infatti accaduto per esempio con le occupazioni di suolo pubblico per le onlus e per riprese cinematografiche, entrambe accolte e passate all'unanimità, a rimarcare l'importanza di scelte che guardino al sociale ad alla promozione turistica.Successi salutati con favore dal PD giovinazzese che parla di «Esempi concreti di politica responsabile e meritevole di essere considerata fattiva e costruttiva nell'interesse collettivo».