Calenda a Giovinazzo per presentare il suo nuovo libro

Sarà presentato questa mattina, 18 aprile, all'interno della Sala San Felice a Giovinazzo il nuovo libro del senatore e fondatore di Azione,L'ex ministro dello Sviluppo Economico nei governi Renzi e Gentiloni sarà nella cittadina adriatica alle 11.30.I temi proposti e le riflessioni suscitate da(ed. Piemme) saranno affrontate dal sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito che dialogherà con l'autore. In questo suo ultimo lavoro letterario, Calenda esamina ciò che sta accadendo in una politica internazionale sempre in movimento negli ultimi due anni. Ilsi pone dunque un obiettivo concreto che è quello della costruzione deglia suo avviso unica strada per uscire dalla marginalità a cui la storia dei nostri giorni sembra averci condannato.L'ingresso in Sala San Felice è libero.