Eventi e cultura
Calenda a Giovinazzo per presentare il suo nuovo libro
Appuntamento alle 11.30 in Sala San Felice
Giovinazzo - sabato 18 aprile 2026
Sarà presentato questa mattina, 18 aprile, all'interno della Sala San Felice a Giovinazzo il nuovo libro del senatore e fondatore di Azione, Carlo Calenda. L'ex ministro dello Sviluppo Economico nei governi Renzi e Gentiloni sarà nella cittadina adriatica alle 11.30.
I temi proposti e le riflessioni suscitate da 'Difendere la libertà. L'ora dell'Europa' (ed. Piemme) saranno affrontate dal sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito che dialogherà con l'autore. In questo suo ultimo lavoro letterario, Calenda esamina ciò che sta accadendo in una politica internazionale sempre in movimento negli ultimi due anni. Il leader di Azione si pone dunque un obiettivo concreto che è quello della costruzione degli Stati Uniti d'Europa, a suo avviso unica strada per uscire dalla marginalità a cui la storia dei nostri giorni sembra averci condannato.
L'ingresso in Sala San Felice è libero.
I temi proposti e le riflessioni suscitate da 'Difendere la libertà. L'ora dell'Europa' (ed. Piemme) saranno affrontate dal sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito che dialogherà con l'autore. In questo suo ultimo lavoro letterario, Calenda esamina ciò che sta accadendo in una politica internazionale sempre in movimento negli ultimi due anni. Il leader di Azione si pone dunque un obiettivo concreto che è quello della costruzione degli Stati Uniti d'Europa, a suo avviso unica strada per uscire dalla marginalità a cui la storia dei nostri giorni sembra averci condannato.
L'ingresso in Sala San Felice è libero.