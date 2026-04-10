Carlo Calenda
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Eventi e cultura

Il 18 aprile Carlo Calenda a Giovinazzo

Presenterà il suo libro "Difendere la libertà. L'ora dell'Europa"

Giovinazzo - venerdì 10 aprile 2026 Comunicato Stampa
Si intitola 'Difendere la libertà. L'ora dell'Europa' ( ed. Piemme) il libro che Carlo Calenda, senatore ed ex Ministro dello Sviluppo Economico nei governi Renzi e Gentiloni, presenterà sabato 18 aprile, alle 11.30, alla Sala San Felice di Giovinazzo. A dialogare con lui ci sarà il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito ( si allega locandina).

L'ultimo libro di Calenda è di grande attualità perché, esaminando quello che accade alla politica internazionale, il segretario di Azione non esita a dichiarare che "Quella che abbiamo davanti è una un'antica sfida ideale e morale: difendere la nostra libertà costruendo finalmente gli Stati Uniti d'Europa. È sempre stato il nostro destino; ora non abbiamo alternative, dobbiamo compierlo".

«Siamo davvero felici di poter presentare a Giovinazzo l'ultimo libro del senatore Carlo Calenda, un'occasione importante per riflettere sul ruolo e sulla centralità dell'Europa nello scenario di oggi - dichiara il sindaco Sollecito - Occorre una maggiore consapevolezza sui rischi che la nuova geopolitica dei regimi autocrati porta con sé: i libri ci aiutano proprio perché aiutano ad affrontare argomenti complessi in profondità mettendo da parte la superficialità che, viceversa, appartiene a scritti estemporanei ed approssimativi».
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