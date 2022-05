Calano i contagi, ma Giovinazzo resta sopra la media metropolitana

Calano i contagi, ma Giovinazzo resta di poco sopra la media metropolitana.È questo il quadro della situazione che emerge dal nuovo report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari. Tra il 2 e l'8 maggio scorsi sono stati 126 i casi di infezioni da Covid-19 riscontrati, per un tasso di positività ogni ipotetici 100mila abitanti di 645,4, ancora sopra la media metropolitana. Il dato rilevato nella ex provincia barese passa infatti da 802,9 a 630 casi per 100mila abitanti, con un calo che, se rapportato alle due settimane precedenti, è pari complessivamente al 37,1%.Nella settimana tra il 25 aprile ed il 1° maggio, a Giovinazzo erano stati 183 per una media di 937,3 positivi ogni 100mila residenti.