Cade sui binari mentre arriva il treno: salvato da tre Carabinieri-eroi

Tragedia sfiorata. Se Giovinazzo, ieri pomeriggio, non si è macchiata del sangue di un, lo si deve all'eroico intervento dei. Spesso, purtroppo, finisce in tragedia. Altre volte, invece,e grazieL'epicentro della tragedia fortunatamente solo sfiorata (una scena già vista in diverse parti del mondo, nelle stazioni dei treni o della metro, nda) sono stati i binari che dalla stazione ferroviaria di Giovinazzo conducono a Molfetta, lungo la linea Termoli-Bari, al, dove un uomo del posto, alle ore 16.30 di ieri, nel tentativo di scavalcare il muro che costeggia la linea ferroviaria, per cause ancora da accertare, è scivolato di alcuni metri su uno dei due binari di corsa.Il, probabilmente dopo aver perso l'equilibrio, è caduto sul binario:. L'uomo, ferito al volto, agli arti inferiori e soprattutto in preda ad una crisi di paura e disorientamento,, non riuscendo a muoversi, bloccato dal dolore lancinante. Soprattutto perché alcune centinaia di metri più in là si palesava la sagoma di un treno, impossibilitato ormai a frenare nel pochissimo tempo e spazio a sua disposizione.Mentre la lancetta scandiva i tempi del terrore, una pattuglia dei militari dell', composta da due marescialli e un appuntato scelto, già in zona per i quotidiani servizi di controllo, allertati dai residenti e dopo aver notato l'uomo steso sul binario è intervenuta miracolosamente: i militari, con un balzo coraggioso - oltre che con forza - hanno trascinato via il malcapitato, pochi secondi prima del passaggio del convoglio ferroviario.Tutto questo è accaduto in pochi attimi. Allertata lae riscontrate le condizioni di salute del, è stato chiesto l'intervento del, giunto sul posto per trasportare l'uomo all'ospedaleper gli accertamenti necessari: l'uomo ha riportato ferite al capo, agli arti superiori ed inferiori, ma non è in pericolo di vita grazie alla caparbietà e alla professionalità dei, che sono riusciti eroicamente a trarlo in salvo.La vita di quell'uomo era per i tre militari della, in quell'attimo, la priorità assoluta anche a discapito della loro incolumità. Questa è l', fatta di persone che indossano una divisa e nell'ordinarietà di ogni giorno danno risposte straordinarie.