Buoni spesa, concluso il primo step di consegna a Giovinazzo

Si è concluso nella giornata di ieri il primo step di consegna dei buoni spesa come contributo alimentare per affrontare l'emergenza economica scaturita da quella sanitaria.Sono state raggiunte dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Giovinazzo, per un totale dida spendersi all'interno degli esercizi commerciali convenzionati con l'Ente attraverso apposita adesione. Utilizzati quindidel fondo arrivato dal Governo centrale, fondo dell'importo complessivo di 153.000 euro circa.La parte rimanente sarà oggetto di una seconda fase, in cui il Comune cercherà di soddisfare anche altre esigenze restando sempre nei parametri dettati dalle linee guida nazionali. Si tratta di altricirca di derivazione governativa a cui si aggiungeranno i circache giungeranno dalla Regione Puglia.Nelle prossime ore, intanto, al fine di individuare altre impellenti necessità di una categoria bersagliata come quella dei commercianti con imprese ferme da settimana, il Sindacoe l'Assessore alle Attività Produttive,incontreranno una rappresentanza. La volontà di Palazzo di Città è quella di intercettare richieste e di comprendere come attivare ulteriori procedure per venire incontro alla categoria.