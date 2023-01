Borgo Infernum, Piscitelli: «Giovinazzo si mostra in tutta la sua bellezza»

«Abbiamo creduto e voluto puntare su un'iniziativa di grande valore culturale, che fosse altresì di richiamo per i visitatori che in questi giorni stanno raggiungendo la nostra città da tutta la regione e non solo».Le parole dell'assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Giovinazzo,alla vigilia deie dopo la prima serata dlasciano trasparire grande soddisfazione per una tre giorni di eventi, in pieno inverno, che attireranno a Giovinazzo migliaia di visitatori«Giovinazzo si sta mostrando in tutta la sua bellezza - ha insistito Piscitelli -, con eleganza e suggestione, ricreando le atmosfere di alcuni dei gironi dell'Inferno di Dante ed emozionando tutti gli spettatori grazie al talento della compagnia teatrale e alle scenografie pittoresche. Lo spettacolo infatti è di grande impatto e l'organizzazione curata dalla- cui va un plauso particolare - efficiente e lungimirante. Un evento di tale portata - ha quindi evidenziato l'amministratrice - è stato possibile anche grazie al contributo del consorzio regionale Teatro Pubblico Pugliese, che ringrazio personalmente per il sostegno e la fattiva collaborazione, a risorse regionali e private.Stiamo tracciando una strada importante per la nostra città - è stata la sua conclusione -, costruendo un'offerta culturale di valore, creando partnership pubblico-private e favorendo una crescita sostenibile».Stasera, sabato 21 gennaio, si replica agli stessi orari del venerdì: primo spettacolo alle 18.00, secondo alle 19.30, ultimo alle 21.00. I posti, purtroppo, sono tutti esauriti da giorni.