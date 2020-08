Boccardi chiede, Speranza chiarisce: nessuno stop a matrimoni e prime comunioni

L'ordinanza con cui il Ministero della Salute ha disposto la chiusura delle discoteche su tutto il territorio nazionale aveva messo in allarme le imprese del comparto eventi specie per il riferimento a. Non pochi, infatti, si sono chiesti se in quella frase e nell'espressione "locali assimilati" rientrassero anche matrimoni, prime comunioni, cresime e altri eventi "privati"., presidente disi è rivolto al Ministroe nella giornata di lunedì 17 agosto è giunto il chiarimento del ministro, che ha aggiornato l'ordinanza con una frase più esplicita e chiarificatrice:Restano fuori - e quindi saranno consentite - manifestazioni che, in quanto private «sono destinate a soggetti determinati e scelti sulla base di legami personali, di amicizia o parentela, manifestazioni per le quali non essendo consentito l'accesso indiscriminato del pubblico non valgono le restrizioni previste nella medesima ordinanza».Assoeventi ha perciò precisato: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'ordinanza i matrimoni, le cresime, le prime comunioni e altre cerimonie e occasioni di tale tipologia, restando ferme, con evidenza, le prescrizioni del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 7 agosto scorso, relative al divieto di assembramento e alle misure di igiene previste».