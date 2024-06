Bilancio e TARI, se ne discute in Consiglio comunale

È stato convocato in seduta straordinaria per il giorno 26 giugno alle ore 19.15 il Consiglio comunale di Giovinazzo.Di seguito i punti all'ordine del giorno:1. Risposta interrogazione presentata dal Consigliere Ferdinando Depalo con nota prot. n. 14612/2024;2. Presa d'atto della Determina Ager n. 194 del 15/06/2024 ad oggetto "Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025, ex delibera n. 363/2021 cosi come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di GIOVINAZZO";3. Tassa sui rifiuti (TARI) – determinazione delle tariffe per l'anno 2024;4. Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29.05.2024;5. Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio finanziario 2024 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 dell'11.06.2024.