Battiti Live 2020: coinvolta anche a Giovinazzo

Diciottesima edizione per la rassegnache quest'anno coinvolgerà ancheTutte le hit dell'estate soprattutto del pop italiano, ma anche giovani talenti come nella tradizione della manifestazione itinerante e tanti artisti amatissimi dai più giovani della scena rap, hip hop e reggaeton.«In un tempo record - hanno spiegato gli organizzatori nella presentazione di ieri, 16 luglio - la radio del sud è riuscita ad organizzare un'edizione straordinaria di quello che si conferma come l'unico appuntamento televisivo dell'estate musicale italiana. Sei appuntamenti che andranno in onda ogni domenica,Enormi gli investimenti con tantissimi brand che si sono avvicinati alla rassegna musicale e che supporteranno la logistica. La regia sarà una delle garanzie per un grande spettacolo, affidata al bravoregista anche del Capodanno in musica di Canale 5 a Bari.Gli organizzatori hanno già reso noto che a ciascun evento potranno assistere circacon posti a sedere preassegnati su una tribuna fronte palco, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni previste dal protocollo anti-covid.La buonissima notizia è che l'ingresso sarà come di consueto gratuito, ma questa volta su prenotazione con nominativo e codice univoco (mediante QR Code).La cornice unica sarà l'affascinante Castello Aragonese di Otranto, ma la kermesse resterà itinerante con ben 15 esibizioni tra Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste, per un'edizione che intende valorizzare località e bellezze della nostra terra.Ed oltre alle quindici città che ospiteranno le esibizioni di altrettanti cantanti, nel tour saranno coinvolte anche cinque località marittime, tra cui la nostra, che sarà in buona compagnia con Mola di Bari e Monopoli, a rappresentare l'Area Metropolitana del Capoluogo, Manfredonia per la provincia di Foggia e la salentina Porto Cesareo.Le tappe di Battiti Live rappresentano da anni un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica non solo pugliesi e dopo la fine del FestivalBar questa è forse la rassegna più amata. Sei puntate, dunque, in cui si alterneranno sul palcoma non mancheranno altre sorprese che si aggiungeranno nel corso della kermesse., commenta, presidente di Radionorba.L'interazione col pubblico in spiaggia sarà garantita dalla webstar, anche lei confermatissima nel cast di Battiti.«Non vediamo l'ora di cominciare - ha commentato il direttore artistico-. Sono stati mesi molto duri, la musica e la radio hanno fatto la loro parte anche in piena emergenza. Abbiamo fortemente voluto continuare a far battere il cuore della musica anche questa estate, sfidando le mille difficoltà. Porteremo il nostro show a casa di milioni di persone attraverso la tv, la radio, il web e i social, lo porteremo nelle piazze, sulle spiagge, anche in location suggestive e magiche del nostro territorio, sarà insomma uno spettacolo diffuso, liquido. Saremo dappertutto per garantire la massima partecipazione, faremo arrivare a tutti la potenza della musica, che da sempre rappresenta una speranza. Io ed Elisabetta siamo carichi, sarà un'edizione diversa, ma ugualmente carica di emozioni».«Il calore del pubblico lo sentiamo già - ha aggiunto la bella-. Ci scrivono di continuo attraverso i social, aspettano con ansia il programma in radio e in tv. Per noi, sul palco, sarà come averli tutti davanti. Sentiremo addosso il loro calore, avremo i loro occhi nei nostri, sentiremo i loro battiti. E l'adrenalina sarà quella di sempre. Sono davvero felice: non era per niente scontato che Battiti Live si sarebbe tenuto e quando ho saputo che invece avremmo avuto modo di festeggiare il diciottesimo compleanno e che per il quarto anno consecutivo sarei salita sul palco accanto ad Alan sono esplosa di gioia».