"Axl Rose: Appetite for Destruction”, il colorista della graphic novel è di Giovinazzo

La graphic novel di Axl Rose

Si intitolala graphic novel disponibile da gennaio 2026, frutto di un progetto internazionale che vede coinvolti anche due italiani: il colorista giovinazzese,ed il disegnatore cesenateEntrambi fanno parte di, uno studio creativo attivo nel campo del fumetto e dell'illustrazione, con sede a Giovinazzo, fondato da Enzo Paolo Martinelli.L'opera segna un traguardo significativo non solo per i fan dei, ma anche per la cittadina adriatica che può vantare Antonio Antro tra i protagonisti nella realizzazione di un progetto editoriale così prestigioso.Il frontman dei Guns N' Roses ha creato la storia insieme al co-fondatore e presidente di Sumerian Comics, Nathan Yocum. "Axl Rose: Appetite for Destruction" è un crudo sogno febbrile neon-noir, in parte inno rock, in parte profezia cyberpunk."Axl ed io abbiamo costruito un mondo in cui la ribellione non è solo atteggiamento, è sopravvivenza", ha dichiarato Yocum in una nota. "È Axl come non l'avete mai visto prima, in prima linea in una battaglia per il futuro dell'umanità".La graphic novel è stata realizzata con disegni di Frank Mazzoli ("Dune: Edge Of A Crysknife" , "Rebel Moon: Nemesis" ), colori di Antonio Antro ( "Hell Is Us" , "The Offspring: Come Out And Play" ) e lettering di Micah Myers ( "American Psycho" ). La serie fonde la costruzione di un mondo cyberpunk con lo spirito di ribellione che ha caratterizzato Axl Rose per decenni.