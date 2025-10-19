Vita di città
"Axl Rose: Appetite for Destruction”, il colorista della graphic novel è di Giovinazzo
Il fumetto fa parte di un grande progetto internazionale
Giovinazzo - domenica 19 ottobre 2025
Si intitola "Axl Rose: Appetite For Destruction" la graphic novel disponibile da gennaio 2026, frutto di un progetto internazionale che vede coinvolti anche due italiani: il colorista giovinazzese, Antonio Antro, ed il disegnatore cesenate Francesco D.Mazzoli.
Entrambi fanno parte di Oni Robot Studio, uno studio creativo attivo nel campo del fumetto e dell'illustrazione, con sede a Giovinazzo, fondato da Enzo Paolo Martinelli.
L'opera segna un traguardo significativo non solo per i fan dei Guns N' Roses, ma anche per la cittadina adriatica che può vantare Antonio Antro tra i protagonisti nella realizzazione di un progetto editoriale così prestigioso.
"Axl ed io abbiamo costruito un mondo in cui la ribellione non è solo atteggiamento, è sopravvivenza", ha dichiarato Yocum in una nota. "È Axl come non l'avete mai visto prima, in prima linea in una battaglia per il futuro dell'umanità".
La graphic novel è stata realizzata con disegni di Frank Mazzoli ("Dune: Edge Of A Crysknife" , "Rebel Moon: Nemesis" ), colori di Antonio Antro ( "Hell Is Us" , "The Offspring: Come Out And Play" ) e lettering di Micah Myers ( "American Psycho" ). La serie fonde la costruzione di un mondo cyberpunk con lo spirito di ribellione che ha caratterizzato Axl Rose per decenni.
La graphic novel di Axl RoseIl frontman dei Guns N' Roses ha creato la storia insieme al co-fondatore e presidente di Sumerian Comics, Nathan Yocum. "Axl Rose: Appetite for Destruction" è un crudo sogno febbrile neon-noir, in parte inno rock, in parte profezia cyberpunk.
