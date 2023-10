Avviato progetto Ospedale Nord Barese, esultano Tammacco e Cervone

«Un altro passo in avanti verso la realizzazione del Nuovo Ospedale del Nord Barese. Si è finalmente chiusa la procedura di gara che ha portato all'aggiudicazione della progettazione dell'opera che sorgerà tra i comuni di Bisceglie e Molfetta.Con la delibera n. 1656 la Asl Bat, stazione appaltante, ha affidato la progettazione dell'ospedale al raggruppamento temporaneo composto da Manens Spa, Pinearq SLP, Studio Altieri spa, Agm Project Consulting srl, risultato vincitore sulle otto offerte pervenute da altrettanti operatori economici, per un importo al netto del ribasso d'asta, di 4 milioni 393 mila euro. Adesso si fa sul serio».Lo ha detto il consigliere regionale(Per la Puglia).«Tutte le traversie concernenti quest'opera - ha continuato - che aspetta di vedere la luce dal 2012 anno in cui fi inserita nel Piano di riordino, che è stata dimenticata fino al 2019 per poi essere inserita nell'agenda della Regione di fatto nel 2022, fanno parte del passato. Adesso abbiamo l'obbligo di guardare avanti, perché di qui a poco, diventerà realtà: dal progetto alla prima pietra il passo è breve.Non posso che esprimere soddisfazione - ha rimarcato Tammacco - per le procedure che stanno andando avanti nel rispetto del cronoprogramma che l'Asl Bat aveva annunciato. Sarà mia premura, dopo questa bella notizia, seguire anche l'iter della progettazione per avere contezza della tempistica, per poi occuparmi anche della fase successiva, quella cioè dell'affidamento dei lavori. Continuerò a vigilare sul rispetto dei tempi perché ogni giorno di ritardo sulla tabella di marcia è un giorno sottratto al bisogno di cura e salute dei territori che il Nuovo Ospedale del nord barese servirà Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Ruvo, Terlizzi, Bitonto. I cittadini di questi comuni hanno già aspettato abbastanza».Gli ha fatto eco il presidente del Consiglio comunale di Giovinazzo,: «Continuiamo ad essere orgogliosi della politica dei fatti portata avanti dal Consigliere Tammacco, saldo punto di riferimento in Regione Puglia del gruppo NOI per Giovinazzo, che continua a spendersi per l'Ospedale del Nord Barese, la cui realizzazione non potrebbe fare altro che migliorare indubbiamente i servizi sanitari offerti ai cittadini di Giovinazzo».