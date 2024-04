Ospedale nord-barese, Tammacco: «Rispettato il cronoprogramma»

«Il cronoprogramma riguardante la progettazione del Nuovo Ospedale del Nord Barese va avanti, nel rispetto del contratto firmato il primo febbraio scorso con il raggruppamento temporaneo di progettazione che, come da programma ha depositato il progetto di dimensionamento dell'ospedale».Queste le dichiarazioni di Saverio Tammacco, vicepresidente della commissione Bilancio e capogruppo "Per la Puglia", in merito ai lavori in corso per l'ospedale del nord-barese.«È quello che i tecnici chiamano piano clinico gestionale i dettagli interni dell'opera, i reparti previsti al suo interno, redatto in base all'analisi dei fabbisogni di salute del territorio. Durante la commissione bilancio di questa mattina che si è svolta dinanzi ai sindaci di Bisceglie e Molfetta, con grande soddisfazione ho appreso dal Rup della Asl Bat che il piano è stato inviato nei tempi previsti al dipartimento di Salute e Benessere della Regione Puglia che nei prossimi giorni si esprimerà con il parere.Abbiamo appreso della grande collaborazione che intercorre tra la stazione appaltante e i tecnici e questo non può che farci piacere perché vuol dire che presto avremo il disegno interno dell'ospedale che sorgerà tra Bisceglie e Molfetta, sapremo su quali reparti potrà contare il territorio. Finalmente si vede qualcosa di concreto su un'opera che attende da troppo tempo la realizzazione. Ma le gioie non sono gioie se non si condividono.Per questo ho chiesto che a giugno, quando la progettazione sarà in uno stato avanzato, si possa prevedere un momento di condivisione e partecipazione in cui i tecnici incontrano le comunità per far conoscere ai cittadini l'opera che hanno atteso per più di un decennio».