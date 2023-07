Auto tampona tir sulla strada statale 16 bis: conducente finisce in ospedale

Il conducente di un'auto ferito e trasportato in ospedale, due mezzi danneggiati e caos sulla strada statale 16 bis, in direzione Bari. Tutto questo, questa mattina, a Giovinazzo, dove una vettura - il cui conducente è rimasto ferito - avrebbe tamponato violentemente un tir, finendo di fatto schiacciato sotto il mezzo pesante.Erano le ore 09.00, quando pochi metri dopo lo svincolo per Bitonto - per cause in fase di accertamento - unaè entrata in collisione con un tir. Lo scontro è stato tanto violento, da distruggere del tutto la parte anteriore della vettura, finita letteralmente accartocciata sotto il rimorchio dell'autoarticolato che la precedeva. Di fatto il conducente dell'auto, che può definirsi miracolato, n'è uscito ferito, seppur non in condizioni critiche, nonostante abbia perso molto sangue.L'uomo, soccorso dagli operatori sanitari delintervenuti sul posto e portato all'ospedale, se l'è "cavata" con un codice arancione, a fronte della distruzione quasi totale dell'auto su cui viaggiava. Per fortuna, non corre rischi per la vita. Illeso, ma sotto shock, il conducente del mezzo pesante. Sul posto, con due pattuglie, sono sopraggiunti anche gli agenti dellache hanno eseguito vari rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica del sinistro.Disagi alla circolazione per tutto il corso delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'arteria stradale, a cui ha preso parte anche il personale dell': il traffico ha subito inevitabili rallentamenti, ma non è rimasto bloccato. I veicoli hanno proseguito su una corsia di marcia, fin quando non sono terminati i rilievi.