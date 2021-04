Le campagne di Giovinazzo sono diventate la meta preferita dei ladri di auto. Nella giornata di ieri, le, nel quotidiano giro di perlustrazione dell'agro cittadino (un'intensificazione dei controlli in alcune aree è stata disposta dal, nda) si sono imbattuti in altreauto di provenienza furtiva.Gli uomini del presidente, in un'area impervia in località Colaianni, al confine con Terlizzi, hanno rinvenuto unarisultata rubata a Ruvo di Puglia, mentre in località Lago Serpente, all'interno di un altro fondo agricolo, hanno scoperto l'ennesima scocca di un'auto, priva di targhe anteriori e posteriori e con il numero di telaio abraso e dunque illeggibile, spolpata di numerosi pezzi di ricambio, abbandonata in campagna e poi data alle fiamme da mani ignote.Insomma neanche la pandemia riesce a fermare i ladri d'auto e non si ferma neppure l'attività di rivendita a pezzi dei veicoli che poi prendono il volo. Nell'agro di Giovinazzo, ed in particolar modo in località San Martino, è pienamente in funzione la catena di smontaggio delle autovetture rubate di cuisi è occupata più volte: un'area al confine con Bitonto e Terlizzi in cui trasportare i veicoli rubati per smembrarli e poi vendere i pezzi di ricambio sul mercato nero.Nell'arco di due settimane, dopo le festività pasquali, sono già, molte delle quali smontate e poi incendiate, rinvenute nelle campagne di Giovinazzo. Una banda specializzata che opera nel cuore della notte. Su tutti gli episodi sono in corso indagini da parte deidella