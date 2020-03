Attività sportive sul mare: giro di vite della Capitaneria di Porto

In piena emergenza sanitaria per il diffondersi del contagio da Coronavirus, in troppi sono rimasti insensibili a quanto disciplinato all'interno dele nelle scorse ore si è resa inevitabile una decisione da parte della Capitaneria di Porto di Molfetta e quindi dell'Ufficio Locale Marittimo di Giovinazzo.Si tratta di un giro di vite nei confronti di tutti coloro i quali si recheranno sul litorale o in mare per attività ludico-sportive, in questo momento non autorizzate. Facendo leva sulla comprensione dei circoli nautici e dell'associazioni legate al mare, ilha quindi diramato una nota che non ammette confusioni di sorta.Ad intensificare l'attività di contrasto a comportamenti potenzialmente lesivi della salute pubblica ci sarà su Giovinazzo l'Ufficio Locale Marittimo, guidato dal, il quale, in accordo con l'Amministrazione comunale, intende far rispettare alla lettera quanto stabilito dal decreto governativo.Tutta l'Amministrazione giovinazzese plaude dunque a questa attività, tesa a chiudere definitivamente il cerchio su quanti non hanno ancora capito la gravissima situazione sanitaria in cui versa il nostro Paese.Ilpartirà con i suoi uomini, sin da questa mattina, con una serie di controlli a tappeto, volti ad intercettare presunte violazioni di ordine penale (è bene ribadirlo) secondo quanto previsto dall'art. 650 del nostro Codice di riferimento.