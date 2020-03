Assunzioni Oss. I Cobas chiedono «lo scorrimento della graduatoria concorsuale di Foggia»

ribadiscono al presidente della, «la necessità di avviare un piano straordinario di assunzioni nella sanità pubblica per fronteggiare la gravissima emergenza sanitaria, determinata dal, che ha evidenziato le criticità del servizio sanitario nazionale».Tornano a farsi sentire i, attraverso la voce di: «Dopo anni di scellerata privatizzazione della sanità pubblica oggi è più che mai evidente che al contrario sarà necessario garantire adeguate risorse economiche da destinare al rafforzamento del servizio sanitario nazionale, unico modo per difendere il diritto alla salute e talvolta alla vita.Oggi lamentiamo le scelte sbagliate in merito alla drastica riduzione di posti letto e di personale sanitario in nome di. In particolare in questi giorni drammatici per il nostro parse viene lamentato il dimezzamento dei posti letto nei reparti di terapia intensiva, che molto probabilmente ha tragicamente inciso sull'elevato numero dei decessi causati dalla pandemia delIl numero delle vittime delad oggi è salito a numeri esorbitanti e cresce giorno dopo giorno. La Puglia come le altre Regioni, che per ora non devono affrontare una situazione emergenziale come quella in corso in Lombardia, devono prepararsi per garantire il contenimento della pandemia delnell'interesse del Paese.Perciò, noi deichiediamo nuovamente al presidente della, di garantire, in tempi rapidissimi, le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di operatori socio-sanitari attraverso lo scorrimento totale della graduatoria concorsuale pubblicata dall'Considerata la grave emergenza sanitaria legata alla pandemia del, chiediamo al presidente delladi garantire che, al massimo entro il prossimo, si proceda alla pubblicazione della graduatoria corretta ed allo scorrimento totale della stessa, per prevedere una presenza adeguata di operatori socio-sanitari in tutte le strutture sanitarie pugliesi.Lo stato di emergenza impone di prevedere le prime assunzioni dalla graduatoria degli operatori socio-sanitari, impegnando l'che ha espletato e sospeso la graduatoria, a verificare per ciascun vincitore o idoneo assunto la documentazione presentata e le dichiarazioni rilasciate nella domanda di iscrizione al bando, confermando o meno la relativa posizione in graduatoria.Oggi l'unica risposta adeguata da parte delle Regioni è quella die che possono aiutare chi in questi giorni - concludono i- è costretto a lavorare in condizioni massacranti mettendo a repentaglio la propria salute e talvolta la propria vita».