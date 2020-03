Coronavirus, i Cobas ad Emiliano: «Oss allo stremo, assunzioni dalla graduatoria di Foggia»

«I, considerata l'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia dae la grave carenza di personale sanitario, chiedono al presidente della, che venga pubblicata immediatamente la graduatoria relativa al concorso per operatori socio-sanitari espletato presso gli».Sono i lavoratori della sanità, a tutti i livelli, ad essere in prima linea in quella che è una vera e propria emergenza nazionale. Ciò ormai da qualche settimana anche in Puglia, da quando i casi di coronavirus cominciano a diventare giornalieri. È un mondo in fermento quello della sanità: turni massacranti, pronte disponibilità, richiami in servizio e turni straordinari stanno fiaccando il personale ed i, attraverso la voce di, vogliono far sentire la loro voce.«La nostra richiesta - proseguono nella nota - ha lo scopo di avviare al più presto, fino alla copertura del fabbisogno di personale delle diverse aziende sanitarie ed in particolare per dare una soluzione adeguata alla grave situazione emergenziale riscontrabile nei reparti che devono gestire l'epidemia da coronavirus Covid-19 (terapia intensiva, pronto soccorso, pneumologia, malattie infettive, cardiologia e medicina interna).Il presidente della, ha dichiarato la disponibilità dellaad assumere(che però non consentono tempi brevi). Si ribadisce perciò con forza la necessità di pubblicare al più presto la graduatoria del maxi concorso dell'per poter assumere attingendo tempestivamente da tale graduatoria, tenuto conto anche cheĖ grave ed inaccettabile che mese dopo mese sul sito ufficiale di Ospedali Riuniti di Foggia leggiamo. Come è possibile che ad oggi, a circa 3 mesi di distanza dal 12 dicembre 2019 ultimo giorno delle operazioni relative alla prova orale del concorso, di questa graduatoria concorsuale non c'è nemmeno l'ombra mentre al contrario per altri concorsi in tre mesi si è provveduto all'espletamento di tutte le prove (preselezione, prova scritta e prova orale), alla pubblicazione della graduatoria ed all'assunzione dei vincitori?Perché poi contrariamente a quanto specificato nel bando viene ancora data la possibilità di presentare ancora la documentazione? Perché è stata deliberata da Ospedali Riuniti di Foggia una gara d'appalto per la richiesta di 30 operatori socio-sanitari da assumere tramite agenzie interinali con contratto a tempo determinato di due mesi quandoDal 10 marzo 2020 è entrato in vigore il nuovo DPCM che decreta tutta l'Italia come zona protetta o zona rossa per fronteggiare la pericolosa diffusione dell'epidemia del coronavirus Covid-19. Per noi dei Cobas di fronte ad una emergenza sanitaria che desta una crescente e giustificata preoccupazione».