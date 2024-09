Quel pasticciaccio brutto dell'ASI

Si può dire che non è un momento roseo per il neo sindaco della città di Bari, Vito Leccese.Dopo la seconda fumata nera del 5 settembre per la nomina del Presidente del Consiglio, si è trovato difronte la vicenda che ha interessato la zona industriale di Molfetta, che fa parte del Consorzio ASI di Bari, di cui è parte integrante anche Giovinazo.Sembrerebbe che sia stata convocata per il prossimo 10 settembre l'Assemblea dei Soci per la nomina dei 5 membri che faranno parte del nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Bari e successiva nomina del "nuovo" Direttore Generale con scadenza 14 settembre p.v.Attualmente l'Avv. Pierluigi Vulcano è il Presidente del Consorzio ASI mentre l'Avv. Domenico Mariani è il Direttore Generale del Consorzio ASI di Bari e dell'ASI SpA.Facciamo un piccolo passo indietro su ciò che è successo nell'ultimo periodo, una parentesi anomala di un susseguirsi di incroci di incarichi fra il Direttore Generale Avv. Domenico Mariani del Consorzio ASI di Bari, nominato a maggio 2023 anche direttore generale dell'Amtab SpA e la dott.ssa Angela Donvito revisore del Consorzio ASI di Bari contestualmente nominata ad agosto 2023 anche Presidente dell'Amtab SpA, subentrata al Presidente Avv. Pierluigi Vulcano.A marzo 2024 l'Avv. Domenico Mariani rimette le dimissioni irrevocabili da Direttore Generale dell'Amtab SpA, finita quest'ultima, nei primi mesi del 2024, sotto amministrazione giudiziaria dopo l'inchiesta per infiltrazione mafiosa.Nel frattempo l'Avv. Pierlugi Vulcano diventa Presidente del Consorzio ASI di Bari dal 13.02.2023 ad oggi, subentrato a Paolo Pate, Presidente al Consorzio ASI dal 2019 al 2022, successivamente passato all'AMIU Puglia SpA ma si dimette ad aprile 2024 perché rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento per false comunicazioni sociali connesso alla sua attività professionali di commercialista.Insomma il classico valzer delle poltrone a cui la politica ci ha abituati.Nel 2021 l'ing. Pierluca Macchia responsabile dell'area tecnica dell'ASI SpA, gli viene riconosciuto dal Consorzio ASI di Bari un avanzamento di livello, più un premio retroattivo pari a € 50.000, il tutto denunciato alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica dal precedente Direttore Generale dott. Onofrio Padovano.Oggi, per le vicissitudini che sono successe nella zona industriale di Molfetta sono stati raggiunti da un avviso di garanzia per danni ambientali, l'Avv. Pierluigi Vulcano in qualità di Presidente del Consorzio ASI di Bari, L'avv. Domenico Mariani in qualità di Direttore Generale del Consorzio ASI di Bari e dell'ASI SpA, l'Ing. Pierluca Macchia in qualità di Responsabile Tecnico ASI SpA e il Presidente dell'ASI SpA dott. Giuseppe Riccardi.Ma non è finita, durante la campagna elettorale a maggio 2024 l'Avv. Pierluigi Vulcano riceve dall'Agenzia delle Entrate cartelle esattoriali dal 2015 al 2023 per tributi non pagati, per un importo di circa € 325.000, oltre € 23.000 di interessi, più € 18.000 di sanzioni.L'avv. Michele Laforgia, candidato sindaco alla città di Bari, durante la campagna elettorale chiede le dimissioni del Presidente del Consorzio, ex Presidente Amtab SpA, dell'Avv. Pierlugi Vulcano, per aver avuto due pignoramenti e per non aver pagato le tasse.Ritornando alla questione ai danni ambientali in zona industriale di Molfetta, la cosa più bizzarra sembrerebbe che tutto questo si poteva evitare se il Consorzio ASI di Bari non avesse perso i finanziamenti; Tant'è che ad ottobre 2022 c'è una interrogazione in Regione Puglia da parte di un Consigliere Regionale, Fabiano Amati, sulla perdita di circa € 11.300.000 di finanziamenti al Consorzio ASI di Bari, di cui € 2.500.000 per verifica delle vasche di trattamento delle acque meteoriche a servizio della rete di fognatura pluviale, fogna bianca in zona industriale a Molfetta e un finanziamento di € 3.000.000 per la realizzazione di un depuratore per la fogna nera sempre in zona industriale di Molfetta.Dispiaciuto è lo stesso Consigliere Regionale Amati che si è sentito dire che la perdita del finanziamento sia addebitabile alla questione del nuovo prezziario, riferito ad un lasso di tempo maggio-ottobre 2022, senza considerare invece l'arco temporale, fine 2018 – maggio 2022, che il Consorzio ha avuto a disposizione per predisporre progetti e gare.Oltre alla questione danni ambientali in zona industriale di Molfetta, sembrerebbe che al Consorzio ASI di Bari ci sarebbero altri filoni di indagini che riguarderebbero l'occupazione abusivo di suolo destinato illecitamente a discarica da parte di chi esercita l'attività di movimento terra all'interno della zona industriale di Bari e chissà se con il passare del tempo escano altre indagini.Insomma, dopo questa premessa il Sindaco Vito Leccese, cosa farà? Rinnoverà gli incarichi agli stessi personaggi, nonostante tutto o saranno nominati altri esponenti? Quale sarà la posizione dell'Avv. Michele Laforgia? Quale sarà la posizione del Movimento 5 stelle, oggi senza riferimento in giunta dove nei prossimi giorni proporranno un nome per il ruolo di assessore alla "legalità"? E i Sindaci degli altri comuni cosa faranno? Soprattutto il Sindaco di Molfetta, che ha visto il suo territorio devastato da incurie e inefficienze da parte dei vertici del Consorzio ASI e dei suoi tecnici, cosa farà? Prevarranno nuove competenze o le coperture politiche in favore degli attuali amministratori e direttore generale? Lo scopriremo solo vivendo.Insomma, è una situazione imbarazzante per il Sindaco Vito Leccese, ex parlamentare dei Verdi, Sindaco Green e si trova innanzi ad esponenti del centro sinistra indagati per danni ambientali che sperano in un rinnovo.