È arrivato l'inverno: ancora piogge su Giovinazzo

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Dopo le consistenti piogge del sabato, anche in questa domenica i giovinazzesi si sveglieranno con cielo coperto e ventilazione fredda da nord/nord-ovest.Le temperature massime non supereranno i 13° ed il mare sarà agitato. Sprazzi di sole all'ora di pranzo, prima di nuove coperture pomeridiane e fino a sera, per via della Tramontana che soffierà con moderata intensità.Serata nuvolosa e minime della notte sugli 8-9°. Il maltempo dovrebbe caratterizzare tutta la settimana sino al 2 dicembre.SOLE - Sorge: 6:52, Tramonta: 16:26LUNA - Leva: 10:53, Cala: 19:52 - Luna crescente