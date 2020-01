Arriva la tramontana. Sole e tanto vento su Giovinazzo

5 GENNAIO

6 GENNAIO

Cattive notizie per il ponte dell'Epifania dei giovinazzesi, visto l'arrivo già da questa notte di una annunciata quanto fastidiosa tramontana, che soffierà sulla nostra cittadina con raffiche vicine anche ai 70 km/h. Mare da molto agitato a burrasca con ulteriore aumento del moto ondoso previsto nella giornata dell'Epifania. Cielo che andrà rasserenandosi col trascorrere della mattinata.Temperature in calo sin da oggi, 5 gennaio, con massime previste sui 10°, ma una percezione per via del forte vento vicina allo zero termico. Il cielo sarà stellato anche dopo il tramonto e le correnti settentrionali continueranno a spirare molto forti a sera, con la colonnina di mercurio ad indicare 4-5° ed una temperatura percepita di -1.5°. Umidità bassa, per fortuna, compresa tra il 66 ed il 70%.Ulteriore calo dei valori termici si avrà tra domenica e lunedì, giorno dell'Epifania. Le feste natalizie si chiuderanno dunque con cieli prevalentemente sgombri da nubi, ma tanto freddo portato dalla gelida tramontana che soffierà ancora forte da quadranti settentrionali. Mare in burrasca, con onde alte anche due metri e mezzo. Le massime si aggireranno intorno ai 7-8° ma saranno percepiti 3°, mentre le minime serali si avvicineranno ai 3° ma ne saranno percepiti -2°. A sera cielo stellato ed umidità in risalita all'82%. Martedì vento che salta a maestrale, correnti che diventano meno freddo ma ugualmente fastidiose. Cieli ancora in prevalenza sereni.