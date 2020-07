Arriva il maltempo su Giovinazzo

Pioggia e schiarite previste in questo primo sabato di luglio su Giovinazzo.Sereno al primo mattino, poi le nuvole arriveranno grazie ai venti nord-occidentali. Mare mosso e temperature massime in discesa rispetto ai giorni precedenti, con picchi suied una percezione vicina aiMinime suiNuove schiarite a metà giornata, poi ancora coperture fino a sera, con possibili abbondanti piogge ed ildi umidità. Nuvole ancora domenica mattina, poi dovrebbe migliorare. Aggiornamenti come sempre alla mezzanotte del sabato.