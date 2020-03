Arredamento funzionale nel 2020: le canaline passacavi

Canaline passacavi: un pezzo di arredamento?

Battiscopa passacavi: i vantaggi

Proteggi spigoli passacavi: come valorizzare un arco

Il 2020 ha portato ad una svolta importante anche nel, ovvero di quegli arredamenti che non soltanto risultano essere gradevoli esteticamente, ma che svolgono anche una funzione ulteriore a quella che il nome stesso suggerisce. Ne sono esempi i, che sono andati di moda per parecchio tempo, diventando uno degli accessori indispensabili in un'abitazione. Tutt'oggi se ne trovano parecchio in commercio, per quanto la moda sia ormai passata. La, nel 2020, sembra essersi indirizzata verso un settore completamente diverso: quello delle canaline passacavi.Una canalina passacavi è un accessorio che permette di mettere in sicurezza un impianto elettrico senza disegnare alcun solco nel muro. In questo modo si possonosenza dover necessariamente affrontare lavori in casa di qualche settimana, con tutti gli svantaggi che ne derivano.Ma in che modoI nuovi modelli e design di canaline passacavi, infatti, sono progettati in modo da rispondere perfettamente alle esigenze di un'abitazione moderna e sono stati adattati aper gli archi.I vantaggi di avere a disposizione unrisiedono prevalentemente nel tipo di materiale impiegato e nella struttura dello stesso. Essendo un sistema appositamente progettato per proteggere i cavi, infatti, i battiscopa passacavi risultano esseredei normali battiscopa sia agli urti, alle sollecitazioni di oggetti esterni che alle infiltrazioni di umidità e sostanze di vario tipo. Uno dei problemi che si riscontra con i battiscopa classici, infatti, è il loro parziale o totale distacco della parete in seguito a. Nel caso di battiscopa in legno, infatti, questa va a deformarli completamente. Nel caso di battiscopa in marmo, invece, l'umidità provoca un progressivo deterioramento della colla, con la conseguenza che il battiscopa diventa un intralcio più che un vantaggio., invece, viene fissato a muro attraverso dei fischer o altri sistemi di viti, risultando essere di gran lunga più affidabile. I materiali e gli effetti che si possono ottenere sono innumerevoli e si integrano praticamente con qualsiasi tipo di ambiente. Bisogna dire addio ai vecchi modelli grigi, in tubi cilindrici o rettangolari, anonimi e totalmente inaffidabili. I nuovi sistemi permettono laQuesta soluzione contempla prevalentemente la possibilità di inserire le canaline passacavi in maniera funzionale all'interno di abitazioni d'epoca. Le tecniche architettoniche di qualche secolo fa, infatti, predicevanomassicci a cui ci si è abituati nel secolo scorso., dalla linea decisamente più morbida, risultano essere anche di gran lunga più resistenti. Complessivamente forniscono all'abitazione un aspetto allo stesso tempo più caldo e accogliente, motivo per cui non sono poche le persone che li prediligono.La parte, tuttavia, più debole degli archi è costituita dagli spigoli, i primi a essere erosi dal tempo.di un arco spesso espongono l'intonaco sottostante o addirittura i mattoni, risultando in inestetismi e sorgenti di polvere costanti. I, similmente ai battiscopa, presentano una soluzione a lunga durata ed esteticamente appagante per risolvere questo problema, integrandosi alla perfezione con l'ambiente circostante e andando allo stesso tempo a proteggere gli archi da umidità e eventuali urti. In questo modo si può disegnare un tracciato dei cavi virtualmente invisibile, mimetizzato nell'arredamento di casa ed eccellentemente protetti. Come si diceva,