Soluzioni per l’edilizia e per il design con qualità da Cagnetta

Ytong, Ermetika, Kerakoll

Design per la casa – Mardegan, Rimadesio, Marazzi, Bisazza, Tubes, Cotto d'Este, London Art

Arredo bagno – Falper, Arblu, Lea, Fantini, Flaminia, Nic Design, Effegibi, Aisi, Duka, Cosmic, Columbo, Devon&Devon

Cercare soluzioni originali che rispondano alle diverse esigenze dei clienti, un team di qualificati professionisti e una vasta gamma di brand rinomati e affermati sul mercato per trasformare la casa in ogni sua sfaccettatura. Con due showroom espositivi nel centro di Terlizzi e Barletta e uno store alla periferia di Terlizzi, Cagnetta è un'azienda che con 50 anni di storia alle spalle, guidata dalla passione per la qualità, con una sempre crescente attenzione all'innovazione e alle novità nell'ambito dell'edilizia e del design.Ciascun cliente viene assistito sempre da un solo consulente che lo segue in tutto il percorso di arredo, dalla valutazione delle esigenze, alla selezione delle ipotesi di arredo, al primo preventivo di spesa. Ogni processo, quando necessario si sviluppa in stretta collaborazione con i titolari presenti nelle aree di gestione aziendale. L'acquisto così assistito prosegue con la pianificazione delle consegne e i servizi accessori per l'istallazione, dallo scarico in cantiere alle lavorazioni su misura della pietra, dall'assistenza fiscale alla fase amministrativa e finanziaria.Cagnetta sceglie le migliori aziende sul mercato per offrire sempre un prodotto di qualità e dal design esclusivo, per combinare praticità ed estetica. Dai materiali ai rivestimenti, dal termo arredo agli infissi, dall'arredo bagno alle finiture, numerosi sono i brand tra cui è possibile scegliere, sempre guidati dall'attenta consulenza del team interno di specialisti.Ecco alcuni dei brand che troverai tra i numerosi cataloghi e in esposizione:Sede legale e showroom: Via A De Gasperi, 68C - Terlizzi (BA) Tel. 080.3518950-993Punto Vendita: Via Mariotto - Terlizzi (BA) Tel. 080.3512413 Fax 080.3519619Showroom: Via Andria, 68 - Barletta (BT) Tel. 0883.334359Orari di apertura showroom:• dal lunedì al venerdìmattina 8.30 – 12.30pomeriggio 16.00 – 20.00• sabatosolo mattina 8.30 – 12.30Orari di apertura store via Mariotto - Terlizzi:• dal lunedì al venerdìmattina 7.30 – 12.30pomeriggio 14.00 – 18.00• sabatosolo mattina 7.30 – 12.30Per maggiori informazioni puoi contattare direttamente l'azienda via email all'indirizzo info@cagnetta.it