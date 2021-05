Nuova apertura a Bitonto, nasce Labartino Concept Store

Una grande esperienza maturata in decenni di attività nella produzione di materassi, imbottiti e divani di qualità e di manifattura artigianale, si intreccia con la delicata cura del design in ottica classica e contemporanea. Ogni casa ha il suo stile, e: con questa missionavvia un nuovo progetto e annuncia l'apertura di un nuovo punto vendita a Bitonto.Il 10 maggio aprirà al pubblico, uno spazio dedicato al design, dai divani ai complementi d'arrendo, in via Giovanni XXIII 4.Il nuovo store sarà un percorso nello stile, con prodotti di tendenza e creazioni artigianali personalizzate grazie al tocco creativo dei designers di Labartino: divani, poltrone e una vasta gamma di accessori per arredare il tuo living e la tua casa.La produzione artigianale e su misura unita alla costante ricerca delle nuove tecnologie e alle numerose partnership con aziende ricercate operanti nel settore dell'arredamento fanno di Labartino un punto di riferimento per la produzione di pezzi unici che rispecchiano i più elevati standard di qualità. E sicuramente il nuovo concept store a Bitonto diventa una tappa imperdibile per coloro che vogliono impreziosire il proprio arredamento con soluzioni moderne e un tocco di unicità.L'attenzione alle novità e le varie collaborazioni con designers di talento e aziende specializzate hanno portato alla nascita del nuovo ambizioso progetto made by Labartino. Le forme seducenti, la versatilità infinita, l'innovazione e il confort dei loro divani viene abbinata a pezzi unici e ricercati di arredamento, per offrire ai clienti soluzioni di arredo complete. I divani vengono così enfatizzati e arricchiti da complementi di arredo e dai suggerimenti dei designers sempre a disposizione del cliente.Labartino Concept Store punta su uno stile che coniuga atmosfere retrò e aspetti contemporanei, un ritorno ad un passato rivisitato con gusto luxury e con l'attenzione ai dettagli che interpretano le identità di Labartino e l'evoluzione degli stili di vita, celebrando l'artigianalità sartoriale Made in Italy. In questo nuovo store i divani e gli imbottiti dialogano con i pezzi d'arredo con la stessa seduzione che esprime un abito sartoriale: design, cura nel dettaglio, qualità ricerca ed equilibrio.Creare divani, poltrone, materassi e complementi d'arredo colorati, innovativi e personalizzabili: un'idea che nel 1976 è diventata realtà con la nascita di Labartino, un laboratorio di famiglia diventato negli anni un'azienda che guarda sempre al domani, sempre mai abbandonare l'artigianalità di ogni processo produttivo.Labartino affonda le sue radici nel know-how e nella storia di famiglia: la loro mission è da sempre la customizzazione dei prodotti per soddisfare le esigenze derivanti da gusti e stili di arredamento estremamente diversificati.Sito web http://www.labartino.it/ Facebook https://www.facebook.com/labartinohometailors/