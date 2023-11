AQP, ecco le tubazioni cambiate. Pronto il nuovo asfalto in alcune arterie

Quella che vedete in foto in home page è una vecchia tubazione della condotta idrica cittadina, sostituita da Acquedotto Pugliese in questi mesi. Un'opera enorme che cambierà in meglio la vita dei giovinazzesi, senza più perdite, guasti ed inconvenienti che di tanto in tanto caratterizzavano soprattutto alcune stagioni dell'anno.Dal maggio 2021 chilometri di condotta sono state sostituite come non accadeva da circa 40 anni a Giovinazzo.La novità importante è che nelle scorse ore è partita l'agognata scarifica dell'asfalto nella zona die traverse della ex statale 16 adriatica. Inoltre AQP sta intervenendo anche instrada più volte da noi segnalata come una delle peggio messe dopo la sostituzione delle tubazioni.Sono passaggi importanti per la cittadinanza, che sentiva il problema dell'asfalto sconnesso e delle buche come impattante sulla propria quotidianità. Pian piano tutte le arterie cittadine interessate dall'opera di AQP avranno un nuovo asfalto, oltre a condotte al passo coi tempi e maggiormente performanti.