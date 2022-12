Approvata la Carta della qualità del servizio rifiuti per l'ambito tariffario autonomo

L'amministrazione comunale di Giovinazzo ha approvato il 27 dicembre scorso laLa Carta ha la finalità di avvicinare il cittadino/contribuente alla individuazione delle attività di gestione della TARI e, in modo particolare, di far conoscere gli strumenti che lo stesso può utilizzare per ricevere informazioni e/o servizi.Questo documento fissa principi per l'erogazione del servizio, stabilisce standard generali riferibili alla qualità complessiva delle prestazioni e standard specifici che indicano prestazioni direttamente controllabili dal cittadino. La Carta della Qualità del Servizio TARI è un impegno scritto assunto dal Comune di Giovinazzo nei confronti dei cittadini, orientato a rendere i pubblici servizi meglio rispondenti alle esigenze effettive degli utenti e a migliorarne la qualità complessiva.Noi ve la presentiamo in formato pdf scaricabile in allegato a questo articolo. Per ulteriori informazioni si può cliccare a questo link