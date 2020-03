Appello all'unità ed alla responsabilità individuale del Sindaco di Giovinazzo

I media nazionale l'hanno ribattezzata, parafrasando titoli cinematografici e rammentando frammenti di storia del '900,della nazione. È il momento più duro per la nostra penisola probabilmente dagli anni di piombo. Bisogna reagire con intelligenza contro un nemico invisibile che ha cambiato le nostre vite in questa fase.Per questo, attraverso le nostre pagine, il Sindaco di Giovinazzo,, ha voluto lanciare un messaggio alla cittadinanza. Un appello all'unità ed alla responsabilità individuale.«Voglio rivolgermi ai giovinazzesi - ci ha detto - ed invitarli a mettere da parte le differenze. Non è il momento di dividerci, ma quello diin questa dura prova. Trasferiremo agli organi di stampa - ha voluto sottolineare -Pertanto - ha proseguito il primo cittadino -Se avete bisogno di reperire informazioni, affidatevi dunque a fonti comunali o alla stampa locale, che sta lavorando costantemente in contatto con noi». In questi giorni, infatti, non è stato raro che siano stateda parte di qualcuno che ha pensato potesse essere il suo momento di (effimera) gloria, ma che finirà per essere individuato dalla Polizia Postale e pagherà per le sue azioni.Il momento ci mette davanti ad una severissima prova e per questo motivo Tommaso Depalma ha voluto rilanciare l'appello ai suoi concittadini: «È ormai evidente - ha sottolineato rivolgendosi ai suoi amministrati -. Dovete avere rispetto massimo ed ineludibile di piccole regole che si riveleranno alla lungaIl mio impegno e quello di tutta la nostra Amministrazione è unicamente rivolto a voi. Seguite le norme di comportamento ed insieme, uniti, ce la faremo».