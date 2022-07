Decaro incontra i sindaci neoeletti: c'è Sollecito

C'era anche il sindaco di Giovinazzo,, tra i primi cittadini neo-eletti cheha voluto incontrare ieri, 5 luglio, a Bari.Da parte del sindaco metropolitano sono stati rinnovati gli auguri, ma si è anche proceduto ad un inizio di contatti per avviare la macchina amministrativa. Decaro ha altresì sottolineato come, in questo momento storico, sia fondamentale continuare a lavorare in sinergia (sono 41 i comuni in unica "casa") sia per mettere a frutto i fondi delsia per avviare progettazioni già finanziate dal PNRR.«L'incontro - ha ricordato il sindaco di Giovinazzo - è stato finalizzato ad avviare una collaborazione istituzionale e a presentare l'attività di pianificazione strategica della Città metropolitana fondata su un modello di governance condiviso e policentrico e sulla valorizzazione delle specificità dei 41 Comuni metropolitani.Nel corso della riunione è stato illustrato ai sindaci neoeletti lo stato dell'arte dei finanziamenti pubblici gestisti dall'Ente in favore dei singoli Comuni metropolitani.La Città Metropolitana di Bari - ha concluso -, in questi ultimi anni, è stata destinataria di ingenti fondi sviluppando progettazioni importanti su scala comunale e metropolitana grazie alla rete di sindaci e amministrazioni che si è rivelata un patrimonio pubblico di grande valore».Col sindaco di Giovinazzo c'erano anche i neoeletti primi cittadini di Alberobello, Bitonto, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Gravina in Puglia, Polignano a Mare e Santeramo in Colle e Terlizzi.