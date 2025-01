Antonella Bavaro e sua figlia Celeste ospiti di Caterina Balivo su Rai 1

L'attrice giovinazzeseche sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo e del cinema, sono state ospiti questo pomeriggio, 3 gennaio, di Caterina Balivo nel programma tv di Rai 1Celeste era in studio col papà, il celebre attore(in tournée con "La coscienza di Zeno"), ed i due hanno raccontato del loro rapporto, della gioia dell'allora 57enne per aver scoperto che sarebbe diventato padre. Un rapporto meraviglioso, che continua grazie alla volontà di mamma Antonella, capace di perpetrare ancora un dialogo costante col papà, nonostante i due non stiano più insieme da alcuni anni.Un amore, quello tra Bavaro e Haber, aspetto rimarcato dallo stesso attore e regista nato a Bologna, sbocciato a Bari dove Antonella recitava in una compagnia teatrale. Celeste, con la sua sensibilità ed una maturità che travalica l'età anagrafica, è la sintesi di due genitori impegnati e presenti, che non hanno mai smesso di farla sentire parte di una famiglia che non si logora nonostante i genitori abbiano fatto poi altre scelte.giungono di tanto in tanto a Giovinazzo, dove ad aspettarle ci sono sempre il calore diattenta custode di quel sentire i rapporti tutto meridionale, zio Paolo e zio Mimmo. questo link la trasmissione integrale con l'ospitata della famiglia Haber-Bavaro dal minuto 1:24:00.