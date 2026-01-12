Annullata la conferenza del prof. Viel su Dante Alighieri

L'ente comunale di Giovinazzo nelle scorse ore ha comunicato che l'incontro di domani, 13 gennaio, su Dante Alighieri delle 18.30 in Sala San Felice con il, docente di Filologia e Linguistica Romanza all'Università degli Studi di Bari 'A. Moro', è stato annullato per motivi di salute del professore.​Intanto nelle scuole giovinazzesi è iniziato il giro din vista di "Dite Inferno" e dei Fuochi di Sant'Antonio Abate di domenica 18 gennaio. "Dite Inferno e l'educazione sentimentale nelle scuole" è stato l'argomento scelto per l'incontro di oggi, lunedì 12 gennaio, con alunne ed alunni delle scuole secondarie di primo grado. Cultura letteraria e temi di grandissima attualità per avvicinare i più giovani alla lettura, alla comprensione e l'estrema modernità del testo dantesco.