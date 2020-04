Annullata l'esibizione delle Frecce Tricolori

In osservanza alle disposizioni governative a tutela del rischio contagio dettato dalla presenza in ambito mondiale del virus COVID-19, e nel rispetto massimo della tutela della vita umana, i Comuni di Giovinazzo e di Molfetta hanno deciso in accordo di, orgoglio italiano, che si sarebbe dovuta tenere il prossimo 3 maggio.L'augurio e la speranza delle nostre comunità - fanno sapere da entrambe le Amministrazioni -, entusiaste ed orgogliose di poter ospitare a maggio la PAN, è che ciò di cui siamo stati privati, a causa di una drammatica situazione sanitaria venutasi a creare improvvisamente, possa essere riproposto nel prossimo anno.I due Comuni, nel ringraziarehanno già fatto sapere di voler ospitare la manifestazione, come segnale di rilancio e rinascita del territorio.«Un ringraziamento ulteriore e sentito - si legge nella nota - va anche a tutti coloro che, ognuno per le proprie competenze, erano già pronti, ad impegnarsi fattivamente e con determinazione per la buona riuscita del grande evento: Prefettura, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, 118, Carabinieri, Polizia di Stato, Aeroporti di Puglia, ENAC, ENAV, Polizia Locale».