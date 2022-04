Anffas, oggi in piazza a Giovinazzo con le uova di cioccolato

L'INIZIATIVA

LA FINALITÀ DELLA RACCOLTA FONDI

questa è la nuova campagna di solidarietà e di sensibilizzazione sociale messa in campo dall'Anffas Onlus Nazionale e sul nostro territorio dalla sede cittadina dell'associazione che si occupa di persone con disabilità. Anche quest'anno, come avviene dal 1991, i volontari e il presidenteincontreranno i simpatizzanti che a fronte di un contributo vorranno ritirare un uovo di ottimo cioccolato al latte o fondente, prodotto da un'azienda pugliese. L'iniziativa si svolgerà quest'oggi, 10 aprile, sotto il porticato di Palazzo di Città, in piazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle ore 9.00 sino alle ore 13.00.È una lunga tradizione che risale al 1991, quella che l'Anffas promuove. I volontari della sede cittadina furono tra i primi a scendere nelle piazze della nostra città, in prossimità della festa della Pasqua, a proporre le uova di cioccolato quale elemento associato alla solidarietà. Per questa edizione della Pasqua 2022 sono disponibili, fino a esaurimento scorte, sia uova di cioccolato fondente o al latte da trecentoventi grammi che propongono sorpresa interna e gadget esterno, sia colombe artigianali. Questi prodotti si potranno ricevere anche con consegna a casa telefonando al n.335-5343513 e prendendo accordi direttamente con il presidente Michele Lasorsa.L'iniziativa è un fundraising-raccolta fondi, il cui importo è deducibile dalle imposte sul reddito. In merito a questo si possono chiedere informazioni al presidente Michele Lasorsa. A fronte di ogni acquisto verrà rilasciata la ricevuta. L'associazione si occupa di attività in favore di persone con disabilità intellettiva e / o relazionale ed è supportata da volontari che aderiscono e ne condividono le finalità sociali per mettere in atto una perfetta integrazione sociale. La raccolta fondi ha sempre dato e continua a fornire un supporto alla vita operativa associativa oltre che all'attuazione di semplici progetti locali.Questo pensiero "Solo una grande luce può rischiarare l'umanità : la solidarietà" è un invito ad aderire a questa iniziativa che rivolge attenzione all'umanità e alla solidarietà sociale. La solidarietà è un seme nelle nostre mani da coltivare con sensibilità ed attenzione.