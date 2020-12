Anffas Giovinazzo per il sociale: tutte le iniziative natalizie

I RICORDI DEL PASSATO DEL PRESIDENTE MICHELE LASORSA

L'edizione 2020 della campagna solidale dell'Anffas è iniziata. A livello nazionale le iniziative sono molteplici come è stato annunciato sui canali social.Anche a Giovinazzoè già impegnata per l'iniziativa di solidarietà che, nel periodo pre natalizio, ha come protagonista la pianta della Stella di Natale, pianta ornamentale originaria del Messico.è lo slogan dell'iniziativa solidale nel segno della solidarietà sociale. Queste campagne di sensibilizzazione vogliono focalizzare l'attenzione sulle associazioni di volontariato, definito il terzo settore, che sta risentendo molto delle difficoltà economiche in cui si muove la nostra nazione. La stella di Natale è una pianta legata da tantissimi anni all'associazione, che si occupa delle persone con disabilità.«Dal 1990 sul territorio l'Anffas ha proposto a Giovinazzo la pianta della stella di Natale quale simbolo della raccolta fondi per molte famiglie giovinazzesi in prossimità della festa tanto attesa - ci ha detto il presidente-. Quest'anno vivremo il Natale in modo molto semplice ed essenziale. Nei miei ricordi più cari c'è la nostra prima mostra di presepi organizzata dall'Anffas a dicembre del 1991. La mostra fu un'esperienza bellissima, fu allestita nella sala Primavera dell'Istituto Vittorio Emanuele e vide la partecipazione di appassionati e cultori dell'arte presepiale. Quanti ricordi mi vengono in mente... gli spettacoli, i nostri incontri per il momento della nascita di Gesù Bambino come anche il Babbo Natale in piazza con il pony...».Inoltre, anche per questo Natale, l'associazione Anffas aderirà all'iniziativa solidale promossa daa carattere nazionale e proporrà nei giorni 19 e 20 dicembre una dolce bontà racchiusa nelche si potrà ritirare chiamando il numero che abbiamo indicato nell'articolo e versando un contributo che sarà comunicato agli interessati. La raccolta fondi ha l'intento di aiutare le sedi a svolgere tutte le attività programmate nella sede associativa e quelle laboratoriali. Le attività organizzate nella sede hanno rispettato le normative di sicurezza: piccoli gruppi tra ragazzi e volontari, orari scaglionati, mascherine quali dispositivi di protezione, distanziamento tutto nel rispetto delle norme vigenti. Nella sede, inoltre, si possono ricevere supporto e informazioni normative grazie all'impegno del presidente Michele Lasorsa e di tutto lo staff Anffas che s'impegna sul territorio nel campo del volontariato. Anche l'Anffas non potrà incontrare i suoi soci, amici e simpatizzanti nelle piazze o in prossimità delle chiese a causa dell'emergenza sanitaria. Per entrambe le campagne solidali è possibile contattare i volontari ed il presidente Lasorsa chiamando il numero 3355343513.«Rivolgo - ha concluso Lasorsa - un caloroso grazie a tutti coloro che collaborano con noi: soci e simpatizzanti ha così affermato. Mi auguro che tutti stiano bene visto il periodo difficile che stiamo vivendo. Mi auguro sempre che i nostri ragazzi con disabilità siano protetti, che si abbia cura di loro, perché fanno parte della fascia di persone più deboli, più fragili per cui hanno diritto alla protezione. La mia attenzione è rivolta a loro; sono sempre presenti nei miei pensieri».